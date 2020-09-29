Duygu Delen'in ölümünde flaş gelişme! Bilirkişi raporu hazırlandı!

Yargılamanın hassasiyetini dikkate alarak mümkün mertebe yorum yapmaktan kaçınıyorum. Ancak genç bir kızın ölümüne duyarsız kalamazdım. Çünkü bu olayın sadece adli boyutu yok. Beni asıl ilgilendiren tarafı ise insani tarafı.

DUYGU DELEN'İN VÜCUDUNDAKİ EKİMOZLAR

Mehmet Kaplan, ifadesinde Duygu Delen'le aralarında çıkan tartışma nedeniyle arbede yaşandığını, sakinleşmek ve su içmek için mutfağa yöneldiğinde ise pat diye bir ses duyduğunu ve balkondan baktığında Duygu Delen'in yerde yattığını gördüğünü anlatıyor. Ama Prof. Dr. Hakan Kar, Duygu Delen'in vücudunda tespit edilen ekimozlara dikkat çekti.

1- Sağ kol üst bölgesinde ray tipi ekimoze görünüm.

2- Sağ dirsek dış yüzde V tipi ekimoze ile bunun devamında ray tipi ekimoze görünüm.

3- Sol bacak alt yüzün tamamında ray tipi görünümlü ekimoz.