Uluslararası bilimsel sitelerde makale yayınlama yalanıyla milyonluk vurgun

Yönetici konumunda bulunan İran Uyruklu Y.E., K.A., M.G. ve H.A. isimli 4 şüpheliye yönelik olarak yapılan eş zamanlı operasyonda, 4 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin ikamet, iş yeri ve üst aramalarında; 3.350 $, Çeşitli Ülke Konsoloslukları ve Konsolosluk Çalışanları Adına Düzenlenmiş Sahte Kaşeler, Sahte Bandroller, Sahte Mühürler, Suçun İşlenmesinde Kullanılan Çok Sayıda Dijital Materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. (Emir Somer/Sabah)