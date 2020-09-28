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Uluslararası bilimsel sitelerde makale yayınlama yalanıyla milyonluk vurgun

Uluslararası alanda bilimsel içerikli yayın yapan WEB sitelerinin kaynak kodlarının kopyalanarak phishing / oltalama yöntemiyle sahte web siteleri oluşturarak yaklaşık 50 şahsı ‘makale yayınlama’ yalanıyla 1 milyon lira dolandıran şebekeye operasyon düzenlendi.  Emniyeti’nde düzenlenen operasyon sonucu şüpheliler tutuklandı. Sabah'tan Emir Somer'in haberinin detayları...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.09.2020 Güncelleme Tarihi: 28.09.2020
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Uluslararası bilimsel sitelerde makale yayınlama yalanıyla milyonluk vurgun

Edinilen bilgiye göre, Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Uluslararası alanda bilimsel içerikli yayın yapan WEB sitelerinin kaynak kodlarının kopyalanarak phishing / oltalama yöntemiyle sahte web siteleri oluşturulduğu belirlendi

Web siteleri aracılığıyla ve yurtdışında yaşayan genellikle akademik unvan sahibi olan şahıslardan makalelerinin yayınlanması vaadiyle para talep edildiği, bu yöntemi kullanmak suretiyle 50 şahıstan yaklaşık 1 Milyon TL haksız kazanç sağladığı (phishing / oltalama yöntemiyle nitelikli dolandırıcılık) tespit edilen şüphelilere operasyon için düğmeye basıldı.

Yönetici konumunda bulunan İran Uyruklu Y.E., K.A., M.G. ve H.A. isimli 4 şüpheliye yönelik olarak yapılan eş zamanlı operasyonda, 4 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin ikamet, iş yeri ve üst aramalarında; 3.350 $, Çeşitli Ülke Konsoloslukları ve Konsolosluk Çalışanları Adına Düzenlenmiş Sahte Kaşeler, Sahte Bandroller, Sahte Mühürler, Suçun İşlenmesinde Kullanılan Çok Sayıda Dijital Materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. (Emir Somer/Sabah)

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