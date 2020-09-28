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İstanbul'da kademeli mesai başladı! Trafik yoğunluğu yüzde 42'ye ulaştı

Son dakika gelen habere göre 'da, koronavirüsle mücadele kapsamında kademeli mesai uygulaması bugün başladı. Saat 07:00 ile 09:00 arasında başlayacak mesai ile toplu taşımadaki yoğunluğun azaltılması hedefleniyor. Trafik yoğunluk haritasına göre, 08.00.15 itibariyle trafiğin yoğunluğu yüzde 42'ye ulaştı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.09.2020 Güncelleme Tarihi: 28.09.2020
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İstanbul'da kademeli mesai başladı! Trafik yoğunluğu yüzde 42'ye ulaştı

Salgınla mücadelede özellikle toplu taşımadaki yoğunluğu azaltmak için kademeli mesai kararı alındı.Başkent , ve 'ın ardından 'da da kademeli mesai uygulaması başladı.

İstanbul'da kademeli mesai başladı! İşte son durum... İSTANBUL'DA KADEMELİ MESAİ BAŞLADI! İŞTE SON DURUM...

Vardiya sistemiyle görev yapan bazı bölge müdürlükleri ile Jandarma, Emniyet ve Komutanlığı'nda mesai 07.00, 08.00 ve 09.00 saatlerinde 3 grup halinde olacak.

Belediyelerde ise 08.00'de başlayacak mesai saat 16:30'da sona erecek. Sağlık çalışanlarının mesaisi de saat 08.30'da başlayacak ve 16:30'a kadar sürecek. Diğer tüm kamu kurum ve kuruluşu çalışanları ise 09.00 - 16.30 saatleri arasında mesaide olacak. Okullarda dersler 09.30'da başlayacak.

DERS ZİLİ 9.30'DA ÇALACAK

21 Eylül'de 1. sınıf öğrencileri ile okul öncesi ve özel eğitim ana sınıfı öğrencileri yüz yüze eğitime başlamıştı.Yeni düzenleme ile artık minikler için de 09:00'da değil, 09.30'da çalacak.

İşe gitmek için araçlarıyla yola çıkanlar, Anadolu yakasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde Altunizade'de trafik yoğunluğu trafik oluşturdu. () trafik yoğunluk haritasına göre, 08.00.15 tibariyle trafiğin yoğunluğu yüzde 42e ulaştı.

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