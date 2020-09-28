İstanbul'da kademeli mesai başladı! Trafik yoğunluğu yüzde 42'ye ulaştı

DERS ZİLİ 9.30'DA ÇALACAK

21 Eylül'de 1. sınıf öğrencileri ile okul öncesi ve özel eğitim ana sınıfı öğrencileri yüz yüze eğitime başlamıştı.Yeni düzenleme ile artık minikler için de ders zili 09:00'da değil, 09.30'da çalacak.



İşe gitmek için araçlarıyla yola çıkanlar, Anadolu yakasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde Altunizade'de trafik yoğunluğu trafik oluşturdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre, 08.00.15 tibariyle trafiğin yoğunluğu yüzde 42e ulaştı.