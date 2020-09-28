Kocaeli’de iş arayan kızlara cinsel taciz! İğrenç mesajlar sonrası yakalandı

Gebzede sosyal medyada iş ilanı vererek, kendisini bir inşaat firmasının sahibi gibi gösteren kişi, iddiaya göre, telefonda görüştüğü kişilere özel asistan aradığını belirtirken, yüksek ücret vereceğini, bunun karşılığında da ofis içerisinde her şeyi kabul etmesi gerektiğini belirtti.