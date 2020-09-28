28 Eylül 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İzmir’de 5. kattan aşağıya düşen minik Ceylin hayata veda etti

İzmir’de 5. kattan aşağıya düşen minik Ceylin hayata veda etti

Torbalı ilçesinde iddialara göre annesiyle beraber misafirliğe gittiği evin balkonunda sandalyenin üzerine çıkan ve dengesini kaybeden 1.5 yaşındaki , 5. kattan aşağıya düştü. Beton zemine düşen minik Ceylin, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.09.2020 Güncelleme Tarihi: 28.09.2020
ABONE OL
İzmir’de 5. kattan aşağıya düşen minik Ceylin hayata veda etti

1.5 yaşında olan Ceylin Azra Karadeniz ve annesi E. Karadeniz, bir eve misafirliğe gitti. İddiaya göre balkon kenarında bulunan sandalyenin üzerine çıkan kız çocuğu, bu sırada dengesini kaybederek 5. kattan beton zemine düştü.

YOLDAN GEÇEN BİR HEMŞİRE İLK MÜDAHALESİNİ YAPTI, KURTARILAMADI

Ağır yaralanan küçük kıza ilk müdahale, yoldan geçen bir hemşire tarafından yapıldı. Yerde hareketsiz ve kanlar içerisinde kalan çocuğa defalarca kalp masajı yapan hemşire, yoldan geçen bir sürücünün yardımı ile minik Ceylin'i Torbalı Devlet Hastanesine götürdü. Durumu kritik olan küçük kız, daha sonra ise Dokuz Eylül Hastanesine sevk edildi. Yapılan tüm müdahaleler rağmen 1.5 yaşında olan Ceylin Azra Karadeniz kurtarılamadı.
Yaşanan acı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA