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İstanbul’da bıçaklı kavga: 1 ölü

Son dakika haberine göre… Şişli'de çıkan bıçaklı kavgada, 1 kişi hayatını kaybetti. Bölgeyi ablukaya alan polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.09.2020 Güncelleme Tarihi: 28.09.2020
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İstanbul’da bıçaklı kavga: 1 ölü

Alınan bilgiye göre, Gülbahar Mahallesi Galata Deresi Caddesi'nde yabancı uyruklu olduğu öğrenilen 2 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada taraflardan biri diğerini bıçakladı. Şüpheli olay yerinden kaçtı.

HAYATA VEDA ETTİ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri bıçakla yaralanan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

POLİS PEŞİNDE

Olay yerinde inceleme yapan polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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