Borçları yüzünden ailesini katletti! Öldüren senet...

Geride bıraktığı 2 sayfalık mektupta ise maddi sıkıntı çektiğini anlatan Şimşek, ayrıca belediyede çalışan 3 bürokratı da "iş verme" koşulu ile 450 bin lirasını almakla suçladı. Şimşek, S.A. ve F.P.'nin yargılanmasını isteyerek mektupta, "Bu iki isim, 4 kişinin ölümünden direkt sorumludur" dedi. Başkan Muhittin Böcek'in talimatıyla, bürokratlar S.A. ile F.P. ile parayı almada aracılık yaptığını iddia ettiği R.A. hakkında soruşturma başlatıldı.