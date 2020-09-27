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Terörün yıktığı Şırnak artık ışıl ışıl!

Son dakika haberine göre; Terör örgütü 'nın sözde 'özerklik' çağrısıyla yakıp yıktığı , şimdi ��şıl ışıl oldu. Bir dönem akşam olunca karanlığa gömülen Şırnak'ın yeniden ayağa kaldırılması için devlet seferber oldu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.09.2020
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Terörün yıktığı Şırnak artık ışıl ışıl!

Şırnak'ta 4 yıl önce terör örgütü PKK sözde 'özerklik' çağrısı yaptıktan sonra HDP'li belediyenin de iş makineleri kullanılarak 7 mahallede, hendekler açıldı, teröristler şehir merkezindeki destekçileriyle birlikte açılan bu hendeklere el yapımı bombalar yerleştirdi.

Terörün yıktığı Şırnak artık ışıl ışıl!

Güvenlik güçlerince başlatılan operasyon sırasında teröristler bu el yapımı bombaları infilak ettirdi ve kentin yüzde 65'i tamamen yıkıldı. Teröristlerden temizlenen Şırnak adeta küllerinden yeniden doğdu.

Terörün yıktığı Şırnak artık ışıl ışıl!

DEVLET SEFERBER OLDU
Bölgede 40 yıldır süren terör olaylarından büyük zarar gören Cudi, Gabbar ve Küpeli Dağı eteklerindeki Şırnak'ın yeniden ayağa kaldırılması için devlet seferber oldu.

Terörün yıktığı Şırnak artık ışıl ışıl!

Irak sınırına sıfır noktada yer alan Şırnak, yeniden inşa edildi. AK Partili belediye ve valilik bir dönem akşamları karanlığa gömülen kenti, ışıklandırarak yeni bir Şırnak ortaya çıkardı.

Terörün yıktığı Şırnak artık ışıl ışıl!

Huzur ve güven ortamının sağlandığı ve teröre artık, 'dur' diyen Şırnak, ışıl ışıl görünümüyle bir Avrupa kentini aratmıyor.

Terörün yıktığı Şırnak artık ışıl ışıl!

Terörden dolayı yıllardır gelişemeyen Şırnak, yeni görüntüsüyle metropol bir kenti arındırıyor.

Sabah

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