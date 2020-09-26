Son dakika: Pitonlu tefecilik şebekesi çökertildi! 4 kişilik siyanürlü ölümün sır perdesi aralanıyor
Antalya merkezli İzmir, Siirt, Ankara ve Erzurum olmak üzere 5 ilde eş zamanlı gerçekleştirdiği operasyonda K.E. liderliğinde 11 kişilik piton yılanlı tefeci şebekesi çökertildi. Çetenin iş yerinde yapılan aramalarda, geçtiğimiz yıl siyanürle intihar eden 4 kişilik ailenin yüklü miktarda senedi ele geçirildi.
Antalya merkezli İzmir, Siirt, Ankara ve Erzurum olmak üzere 5 ilde eş zamanlı gerçekleştirdiği operasyonda K.E. liderliğinde 11 kişilik piton yılanlı tefeci şebekesi çökertildi. Çetenin iş yerinde yapılan aramalarda, geçtiğimiz yıl siyanürle intihar eden 4 kişilik ailenin yüklü miktarda senedi ele geçirildi.
Muratpaşa ilçesi Turgut Reis Caddesi'nde oto galericilik görünümü altında paraya ihtiyacı olan şahıslara yüksek faizlerle borç para verip, ödeyemeyenleri silahla tehdit ve darp ettikleri, zorla senet imzalattıkları şikayetlerinin ardından polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Şebeke üyelerini teknik takibe alan polis, aylar süren çalışmanın ardından önceki sabah, Antalya merkezli İzmir, Siirt, Ankara ve Erzurum olmak üzere 5 ilde operasyon başlattı. Şok baskında aralarında örgüt lideri K.E'nin de olduğu 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah, mühimmat, senet, kesici ve delici alet, dijital materyaller ile örgüt liderinin ofisinde özel kafeste beslediği, mağdurları korkutmak ve sindirmek amacıyla kullandığı yurda yasadışı yollara sokulmuş 2 metre uzunluğunda piton cinsi yılan da ele geçirildi.
PİTON YILANI İLE KORKUTUYORLARDI
KOM ekipleri yaptıkları çalışmalarda tefecilik şebekesi üyelerinin silahlı suç örgütü hiyerarşisi içerisinde birlikte hareket ettikleri; yine örgüt faaliyetleri kapsamında birçok nitelikli yağma, tefecilik, kasten yaralama, nitelikli dolandırıcılık ve ateşli silahlar kanunu muhalefet suçlarını işledikleri ve birçok vatandaşın mağdur edildiğinin tespit etti. Piton yılanı ise para alan kişileri korkutmak amacıyla insanların yüzüne yılanı saldırtmasını sağladığını belirledi.
4 KİŞİLİK AİLE YOK OLMUŞTU
Polis yaptığı aramalarda ayrıca şebeke üyelerinden C.Ü.'nin işyerinde yapılan aramada 9 Kasım 2019 günü tefecilere olan borcu yüzünden siyanür içmek suretiyle kendisini, eşini ve çocuklarını öldüren Selim Şimşek'in de (36) yüklü miktarda senetlerini ele geçirdi. Türkiye'yi yasa boğan olayda Selim Şimşek (39), eşi Sultan Şimşek (38) ile çocukları Ceren Şimşek (9) ve Ali Çınar Şimşek (5) hayatlarını kaybetmişti. Polis, örgüt üyelerinin intihar olayına ilişkin bağlantısı üzerinde çalışmanın sürdüğünü bildirdi. 11 kişilik şebekenin sorgusu emniyette devam ediyor.
HAYVANAT BAHÇESİNE TESLİM EDİLDİ
Polis yasa dışı yollardan Türkiye'ye sokulduğu belirlediği ve tefecilik şebekesi üyelerini mağdurlarını korkutmak amacıyla kullandığı 2 metre uzunluğundaki piton yılanını Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesine teslim edildiğini kaydetti. Hayvanat bahçesi yetkilileri yılanın 35 bin lira değerinde olduğunu bildirdi.
(Erdoğan ÖZTÜRK / ANTALYA)