Son dakika: Pitonlu tefecilik şebekesi çökertildi! 4 kişilik siyanürlü ölümün sır perdesi aralanıyor

4 KİŞİLİK AİLE YOK OLMUŞTU

Polis yaptığı aramalarda ayrıca şebeke üyelerinden C.Ü.'nin işyerinde yapılan aramada 9 Kasım 2019 günü tefecilere olan borcu yüzünden siyanür içmek suretiyle kendisini, eşini ve çocuklarını öldüren Selim Şimşek'in de (36) yüklü miktarda senetlerini ele geçirdi. Türkiye'yi yasa boğan olayda Selim Şimşek (39), eşi Sultan Şimşek (38) ile çocukları Ceren Şimşek (9) ve Ali Çınar Şimşek (5) hayatlarını kaybetmişti. Polis, örgüt üyelerinin intihar olayına ilişkin bağlantısı üzerinde çalışmanın sürdüğünü bildirdi. 11 kişilik şebekenin sorgusu emniyette devam ediyor.





HAYVANAT BAHÇESİNE TESLİM EDİLDİ

Polis yasa dışı yollardan Türkiye'ye sokulduğu belirlediği ve tefecilik şebekesi üyelerini mağdurlarını korkutmak amacıyla kullandığı 2 metre uzunluğundaki piton yılanını Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesine teslim edildiğini kaydetti. Hayvanat bahçesi yetkilileri yılanın 35 bin lira değerinde olduğunu bildirdi.



(Erdoğan ÖZTÜRK / ANTALYA)