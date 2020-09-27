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İzmir'de çıkan orman yangını Balıkesir'e sıçradı

'in Bergama ilçesinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen 'e sıçradı. Günün ilk ışıklarıyla yangına havadan da müdahale edilecek.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.09.2020 Güncelleme Tarihi: 27.09.2020
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İzmir'de çıkan orman yangını Balıkesir'e sıçradı

Bergama Madra bölgesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etsikiyle yayıldı.

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde bulunan karaçam ağaçlarından oluşan ormana da sıçrayan yangına 35 arazöz, 10 su ikmal aracı ve 5 dozerle müdahale edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çabası sürüyor.

Günün ilk ışıklarıyla yangına havadan da müdahale edilecek.

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