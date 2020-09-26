Son dakika: Ege'de 4.3 büyüklüğünde deprem | AFAD son depremler listesi
Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan verilere göre Ege Denizi'nde Çanakkale Gökçeada açıklarında 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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Yer sarsıntısı, 24,41 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.39'da Yunanistan'ın Magnesia bölgesi ve Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin meydana geldiği noktaya en yakın yerleşim yerleri, 43,63 kilometreyle Magnesia ve 107,6 kilometreyle Gökçeada oldu.
Yer sarsıntısı, 24,41 kilometre derinlikte gerçekleşti.
İşte depreme ilişkin AFAD'dan yapılan o açıklama:
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 26, 2020
Büyüklük : 4.3 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 43.63 km.Magnesia (Yunanistan), 107.06 km. Gökçeada (Çanakkale)
Tarih-Saat : 26.09.2020, 21:39:20 TSİ
Enlem : 39.7351 N
Boylam : 24.5198 E
Derinlik : 24.41 km
Detay : https://t.co/YxHxiQQ5ep@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi