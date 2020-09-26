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Son dakika: Ege'de 4.3 büyüklüğünde deprem | AFAD son depremler listesi

Son dakika haberi... Afet ve 'ndan () alınan verilere göre 'nde  Gökçeada açıklarında 4.3 büyüklüğünde bir  meydana geldi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.09.2020 Güncelleme Tarihi: 26.09.2020
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Son dakika: Ege'de 4.3 büyüklüğünde deprem | AFAD son depremler listesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.39'da Yunanistan'ın Magnesia bölgesi ve Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin meydana geldiği noktaya en yakın yerleşim yerleri, 43,63 kilometreyle Magnesia ve 107,6 kilometreyle Gökçeada oldu.

Yer sarsıntısı, 24,41 kilometre derinlikte gerçekleşti.

İşte depreme ilişkin AFAD'dan yapılan o açıklama:

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