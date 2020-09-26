Türkiye’nin konuştuğu Suriyeli Muhammed Selmo: Öleceğim zannettim polis geldi kurtardı

İstanbul Bahçelievler'de 4 kişi otomobil alım satımı bahanesiyle yanına gittikleri Suriyeli Muhammed Selmo'yu önce darp ettiler ardından paralarını gasp edip dereye attılar. Muhammed Selmo yaşadığı dehşet dolu anları anlattı. Olayın 2 ay önce başına gediğini aktaran Selmo; "O günden beri sol kolumu hala kullanamıyorum. Araba alacağız diye gelip, sende bu kadar para ne geziyor dediler. Silah kabzası ile vurdular. Kafam kanadı, darp edip paramı aldılar. Ardından dereden aşağı attılar. Orada bilincim gitti" dedi.





"PARAMI TELEFONUMU ALDILAR"



Bahçelievler'de 2 ay önce yaşanan olayda 4 kişi darp edip gasp ettikleri adamı 7 metrelik duvardan dereye attılar. Bu görüntülerin yayılmasıyla Türkiye ayağa kalktı. Gasp dehşetini yapan şüpheliler gözaltına alındı ama bir süre sonra serbest bırakıldı.

O dehşeti yaşayan Suriyeli Muhammed Selmo SABAH'a şunları söyledi:

"Ben araba alıp satıyordum. Bana araç bakmak için geldiklerini söylediler. 4 kişi biranda arabaya atıp eni o yere götürdüler. Orada dakikalarca darp ettiler. Kafama silahın kabzası ile vurdular. Cebimdeki 5 bin 700 lirayı aldılar, telefonumu aldılar. Sen Suriyeli'sin sende bu kadar para ne gaziyor deyip darp etmeye devam ettiler. Ardından derenin duvarından aşağı attılar."

"ÖLECEĞİMİ ZANNETTİM"



Orada ne kadar kaldım hatırlamıyorum, bilincimi kaybettim diyen Selmo; "Ben uyanıp bayıldım. Öleceğimi zannettim. Bir süre sonra polis ve itfaiye geldi. Sonra hastanede ayıldım. Kafamda 2 yerde dikiş var. Sol kolumu kullanamıyorum platin taktılar. 2 aydır çalışamıyorum. Bana bunu yapanlar cezalarını çeksin. Adalet yerini bulsun" dedi.





POLİS HER YERDE ONLARI ARIYOR



Gasp olayına karışan şüpheliler Serkan K. , Görkem B. , Kursat Ç. ve 1 kişi daha gözaltına alınırken işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından şüphelilerle ilgili yeniden yakalama kararı çıkarıldı. Polis şüphelileri arıyor.

SAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 23 Eylül'de şüphelilerin serbest bırakılmasına itiraz ederek, tutuklanmalarına yönelik yakalama kararı çıkartılmasını talep etti.

Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği, 24 Eylül'de şüpheliler hakkında "Kasten öldürmeye teşebbüs etme", "Birden fazla kişi tarafından silahla yağma" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarttı.

Olayla ilgili bir kişinin firari olduğu öğrenilirken, diğer bir kişinin tespit çalışmaları ise devam ediyor.

ADALET BAKANI TALİMAT VERDİ

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Bahçelievler'deki olayın şüphelilerine tutuklama tedbiri uygulanmamasına ilişkin olarak disiplin hukuku ve yargı etiği bakımından inceleme yapılması için HSK Başkanı olarak Kurul'a inceleme izni verdim. Adalet, demokratik hukuk düzeninin can evidir. Yargı, adaletiyle tartışmayı bitirir, vicdanları teskin eder. Ancak, kamu vicdanını şoke eden bir karar varsa bunun arkasında meslek kuralları ve disiplin hukukuna aykırı bir durum olup olmadığını araştırmak da HSK'nın görevidir." dedi.









(Yunus Emre KAVAK / SABAH)