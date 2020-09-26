Milli boksöre hırsızlık şoku! Polis aracını bulup teslim etti

15 ayrı olaya karışan şüpheliler evlerine yapılan operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin her birinin çok sayıda kaydının olduğu öğrenildi. Şüphelilerin çaldıkları araçlarla eğlendikleri anları sosyal medya üzerinen paylaştıkları görüntüler ortaya çıktı.

MİLLİ BOKSÖRÜN ARACIDA ÇALINMIŞ

Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmaların devamında çalınan araçların 7'si bulunarak sahiplerine teslim edildi. Gaziosmanpaşa'da aracı çalınanlardan birinin milli Boksçu Nazmiye Tatar olduğu öğrenildi. Tatarın aracı kendisine teslim edildi.

ARABASI ÇALINAN FIRINCI OSMAN AYDIN (28)

POLİS TEŞEKKÜR ETTİLER

Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne aracını teslim almaya gelen fırıncı Osman Aydın (28); Arabamla ekmek bırakmak İçin bakkala indim orada 1 dakika sonda aracım çalındı. 2 hafta içerisinde de polis buldu çok teşekkür ederim. Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerimize çok teşekkür ederim. Aracımı teslim aldım" dedi. Motoru bulunan Güvenlik görevlisi Abdurrahman Bıyık (34); "Gece saat ikiye kadar kapının önünde duruyordu. Zinciri makasla kesip çalmışlar. Polisimiz 2 gün içerisinde buldu Allah razı olsun. Oto hırsızlık Büro Amirliğine teşekkür ederim" dedi. Yunus Emre KAVAK / SABAH