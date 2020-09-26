Bursa'da seyir halindeki arabanın kapısı açıldı çocuk böyle düştü

SON ANDA KURTULDU

Yola savrulan küçük çocuk arkadan gelen başka bir otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

YAVAŞLADI VE...

Arkadan gelen otomobil sürücüsünün yavaşlayıp durması ve trafik akışını kesmesi üzücü bir olayın yaşanmasını da önledi.

KAMERAYA YANSIDI

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.