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Bursa'da seyir halindeki arabanın kapısı açıldı çocuk böyle düştü

'da seyir halindeki otomobilin kapısının açılmasıyla yola düşen 3 yaşındaki çocuk mutlak ölümden döndü. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.09.2020 Güncelleme Tarihi: 26.09.2020
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Bursa'da seyir halindeki arabanın kapısı açıldı çocuk böyle düştü

Alınan bilgiye göre, 'da güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bir otomobil seyir halindeyken hafif manevra yaptı.

Bursa'da seyir halindeki arabanın kapısı açıldı çocuk böyle düştü BURSA'DA SEYİR HALİNDEKİ ARABANIN KAPISI AÇILDI ÇOCUK BÖYLE DÜŞTÜ

Bu esnada otomobilin sağ arka kapısının açılmasıyla araçta bulunan 3 yaşındaki çocuk düştü.

SON ANDA KURTULDU

Yola savrulan küçük çocuk arkadan gelen başka bir otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

YAVAŞLADI VE...

Arkadan gelen otomobil sürücüsünün yavaşlayıp durması ve trafik akışını kesmesi üzücü bir olayın yaşanmasını da önledi.

KAMERAYA YANSIDI

anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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