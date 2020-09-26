Bursa'da seyir halindeki arabanın kapısı açıldı çocuk böyle düştü
Bursa'da seyir halindeki otomobilin kapısının açılmasıyla yola düşen 3 yaşındaki çocuk mutlak ölümden döndü. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
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Alınan bilgiye göre, Bursa'da güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bir otomobil seyir halindeyken hafif manevra yaptı.
Bu esnada otomobilin sağ arka kapısının açılmasıyla araçta bulunan 3 yaşındaki çocuk düştü.
SON ANDA KURTULDU
Yola savrulan küçük çocuk arkadan gelen başka bir otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.
YAVAŞLADI VE...
Arkadan gelen otomobil sürücüsünün yavaşlayıp durması ve trafik akışını kesmesi üzücü bir olayın yaşanmasını da önledi.
KAMERAYA YANSIDI
Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.