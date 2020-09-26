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HSK Birinci Dairesi; dere yatağında vatandaşı darp edip atan 5 şahsın serbest bırakılmasına ilişkin inceleme başlattı

Daire Başkanı , "’da meydana gelen ve şüphelileri hakkında ‘Kasten adam öldürmeye teşebbüs, Yağma, Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ fiillerinden yapılan soruşturma esnasında faillerin serbest bırakıldığı iddiaları ile ilgili olarak ’nce inceleme başlatılmıştır" ifadelerini kullandı. Sabah'tan Sema Alim Dalgıç'ın haberinin' detayları...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.09.2020 Güncelleme Tarihi: 26.09.2020
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HSK Birinci Dairesi; dere yatağında vatandaşı darp edip atan 5 şahsın serbest bırakılmasına ilişkin inceleme başlattı

Hakimler Savcılar Kurulu Birinci Daire Başkanı Halil Koç; İstanbul/Yenibosna'da dere yatağında bir vatandaşı darp edip 7 metre yükseklikten atan 5 şahsın serbest bırakılmasına ilişkin inceleme başlatıldığını açıkladı.

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Halil Koç, sosyal paylaşım sitesi Twiiter'daki şahsi hesabından yaptığı açıklamada; "İstanbul'da meydana gelen ve şüphelileri hakkında 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs, Yağma, Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' fiillerinden yapılan soruşturma esnasında faillerin serbest bırakıldığı iddiaları ile ilgili olarak HSK Birinci Dairesi'nce inceleme başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

TUTUKLAMAYA YÖNELİK KARAR ÇIKARILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine dere yatağında bir vatandaşı darp edip 7 metre yükseklikten atan 5 şahıs hakkında dün tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı. (Sema Alim Dalgıç/Sabah)

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