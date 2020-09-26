Eskişehir’de heyecanlandıran keşif: İlk gördüğümüzde çok şaşırdık

"FOSİLİN 65-200 MİLYON YIL ARASINDA SIĞ BİR DENİZDE ÇÖKELDİĞİNİ SÖYLEYEBİLİRİM"

Ammonit fosili hakkında bilgiler veren Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Ocakoğlu, fosilin 65-200 milyon yıl öncesine ait olduğunu aktardı. Prof. Dr. Ocakoğlu, "Bu fosilin 65 milyon yıl ile 200 milyon yıl arasındaki bir zaman diliminde genellikle sığ bir denizde çökeldiğini söyleyebilirim. Görünüş itibariyle tıpkı bir boynuz gibi sarımlı bir yapıya sahip. Fosilin adı da Mısır'daki bir tanrı adından geliyor. Bu Ammonitlerin dünyanın başka yerlerinde neredeyse 2 metre çapa sahip örnekleri var. Dolayısıyla bunlar son derece görkemli örnekler. Bu birkaç yüz metre su derinliğinde yaşamış, denizin tabanına inmiş ve orada çamurların içinde birikmiş bir fosil. Başka birtakım türleri son derece değerli olabilir, ender bulunabilir. Bu nedenle bu fosillerin korunması son derece önemli" şeklinde konuştu.



"AMMONİT NEDİR?"

Ammonit, soyu tükenmiş deniz yumuşakçalarından oluşan, kafadan bacaklılar sınıfına bağlı bir alt sınıf olarak biliniyor. Bu yumuşakçalar ilk olarak Devoniyen döneminde ortaya çıkarken, yaşayan son türü ise dinazorlar gibi birçok canlıyla birlikte Kretase-Tersiyer yok oluşuyla beraber yok olmuş.