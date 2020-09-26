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20 günde 11 ayrı eve giren hırsızlar yakalandı!

Son dakika haberine göre; 'da genelinde 20 gün içerisinde 11 ayrı eve girerek hırsızlık yapan biri kadın iki gözaltına alındı. Hırsızlardan Hatice Ç'nin girdiği evin kapısını parmak izi kalmasın diye dakikalarca sildiği anlar kameralara yansıdı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.09.2020 Güncelleme Tarihi: 26.09.2020
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20 günde 11 ayrı eve giren hırsızlar yakalandı!

İstanbul'da genelinde 20 gün içerisinde 11 ayrı eve girerek hırsızlık yapan biri kadın iki hırsız gözaltına alındı.

20 günde 11 ayrı eve giren hırsızlar yakalandı!

İstanbul'da genelinde 20 gün içerisinde 11 ayrı eve girerek hırsızlık yapan biri kadın iki hırsız gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği Ekiplerince gözaltına alınan hırsızlardan Hatice Ç'nin girdiği evin kapısını parmak izi kalmasın diye dakikalarca sildiği anlar kameralara yansıdı. İki şüpheli tutuklandı.

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20 günde 11 ayrı eve giren hırsızlar yakalandı!

Eyüpsultan, Sultanbeyli, Arnavutköy, Maltepe ve Ümraniye ilçelerinde 20 gün içerisinde peş peşe hırsızlık olayları meydana geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, 11 ayrı evden meydana gelen hırsızlık olayları üzerine soruşturma başlattı.

20 günde 11 ayrı eve giren hırsızlar yakalandı!

Polis, hırsızlık meydana gelen apartmanlarda güvenlik kameralarını incelediğinde 1'i kadın 3 hırsızın görüntülerine ulaştı. Hırsızların kapı kilitlerini kırarak girdikleri, elektronik eşya, ziynet eşyası, nakit para, kol saati, gümüş çay takımı ve el süpürgesi çaldıkları tespit edildi.

20 günde 11 ayrı eve giren hırsızlar yakalandı!

İŞLERİ HIRSIZLIK

Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, kimlik ve eşkalerini tespit ettiği iki şüpheliyi 20 Eylül'de yakaladı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Suat G. (38)'nin 25 suçtan kaydının olduğu, Hatice Ç. (25)'nin 20 suçtan kaydının olduğu belirtildi. İşlemleri tamamlanan iki şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

20 günde 11 ayrı eve giren hırsızlar yakalandı!

PARMAK İZİNİ SİLDİ

Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince incelenen görüntülerde Kadın şüphelinin parmak izi bırakmamak amacıyla apartman kapısını dakikalarca sildiği ve çaldıkları malzemeleri poşetle taşıyarak apartmandan çıktıkları görülüyor.

20 günde 11 ayrı eve giren hırsızlar yakalandı!

Ayrıca kadın şüpheli kapıyı açmak için tek başına gelip dikkat çekmemeye çalıştığı öğrenildi.

Yunus Emre KAVAK / SABAH

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