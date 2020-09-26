20 günde 11 ayrı eve giren hırsızlar yakalandı!

İŞLERİ HIRSIZLIK

Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, kimlik ve eşkalerini tespit ettiği iki şüpheliyi 20 Eylül'de yakaladı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Suat G. (38)'nin 25 suçtan kaydının olduğu, Hatice Ç. (25)'nin 20 suçtan kaydının olduğu belirtildi. İşlemleri tamamlanan iki şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.