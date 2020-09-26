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Esenyurt'ta silahlı çatışma: Yaralılar var

'ta taksi durağı önünde çıkan silahlı, sopalı kavgada 3 kişi pompalı tüfekle vurularak, ağır yaralandı. Pompalı tüfekli saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Çok sayıda kişinin yaralandığı olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.09.2020
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Esenyurt'ta silahlı çatışma: Yaralılar var

Olay Esenyurt Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan taksiciler durak önünde kavga etti. Silah ve sopaların kullanıldığı kavgada bir kişi pompalı tüfekle 3 kişiyi yaralayarak olay yerinden kaçtı.

3 KİŞİNİN DURUMU AĞIR
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Pompalı tüfekli saldırgan olay yerinden kaçtı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.



Tedavi altına alınan 3 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.



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