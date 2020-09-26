Komşusunun oğlu kabusu yaşattı!

'Elimde çıplak fotoğrafların var. Senin adına hesap açarım, porno sayfalarına koyarım' diyordu. İlk tecavüz olayından sonra psikolojim çok bozuldu, hastanelik oldum. Eşimden, ailemden korktum kimseye anlatamadım. Çok bunalıma girdim. Tecavüze uğradığım için utanıyordum, eşime layık olmadığımı düşündüm. Ben namusumda, çocuklarımın yanında, işimle eşimleydim. Ama şimdi onun yüzünden kapıya dahi çıkamıyorum. Çok zor bir hayatım var. Lanet olsun, böyle insanların dışarıda dolaşmasını istemiyorum, tutuklanmasını istiyorum. Hayatımı mahvetti. Hep inkar ediyor. Bana yaptıkları ortada, delillerim yok. Çünkü hepsi onda. Eşim yazdıklarını görene kadar kurtulamadım. Ben dışarıda dolanamaz oldum ama o rahatlıkla dışarıda geziyor. Hem tecavüz edip hem de inkar ediyor. Eşim sorunca inkar etmiş. Benim mahallemde kimse bilmiyor. Bilseler beni linç eder, öldürürler. Evimden dışarıya çıkamıyorum, eşim arabayla bir yere götürüyorsa onunla gidebiliyorum sadece. Onun yüzünden evde hapis hayatı yaşıyorum. Ama o elini kolunu sallayarak rahatlıkla geziyor. Avukatımın sayesinde her şeyi anlattım. Elimde delilim yok. Ben her türlü muayene ne istiyorlarsa yapmaya hazırım."