Son dakika: Muğla'da korkunç olay! Mali müşavir evinde ölü bulundu

Olay, Muğla'nın Menteşe İlçesi Muslihittin Mahallesi Doğan Sokakta bulunan Murat Apartmanı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre Mali Müşavir Soner Uşkan Murat Apartmanı 4. kattaki dairede ölü olarak bulundu. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Uşkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.