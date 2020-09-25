İstanbul'da fuhuş çetelerine operasyon! 29 kadın kurtarıldı

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekiplerince yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından açılan soruşturmada ekipler, 16 - 22 Eylül tarihleri arasında teknik ve fiziki takip başlattı.

Ahlak Kumar Büro Amirliğine bağlı ekipler, tespit ettiği 10 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Yapılan baskınlarda fuhuşa aracılık eden ve yer temin eden 10 şüpheli yakalandı. Baskınlarda 21'i Türk 8'i yabancı kadın kurtarıldı. Yabancı uyruklu kadınların deport edildiği öğrenildi. Şubede işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.