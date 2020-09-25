Eşini eşarpla boğan kocaya ağırlaştırılmış müebbet

İNDİRİM UYGULANMADI

Ferhat Taşpınar'ın yargılanmasına, Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Son duruşmaya Taşpınar ve avukatı ile Ümmühan Taşpınar'ın babası Yakup Şahin katıldı. Duruşmada son söz olarak "Takdir mahkemenindir" diyen Ferhat Taşpınar, 'kasten adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapse mahkum edildi. Sanığın cezasında herhangi bir indirim uygulanmadı.