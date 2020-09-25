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Eşini eşarpla boğan kocaya ağırlaştırılmış müebbet

Son dakika haberine göre... ’da 2 yıl önce 22 yaşındaki eşi 'ı eşarpla boğarak öldüren 25 yaşındaki , ağırlaştırılmış mahkum edildi. Sanığın cezasında herhangi bir indirim uygulanmadı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.09.2020 Güncelleme Tarihi: 25.09.2020
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Eşini eşarpla boğan kocaya ağırlaştırılmış müebbet

Kamyon şoförü , 16 Ekim 2018 günü akşamı Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, eşi 'ın kaybolduğu ihbarında bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çelişkili ifadelerinden şüphelenerek Ferhat Taşpınar'ı gözaltına aldı. Ferhat Taşpınar sorgusunda, 15 Ekim Pazartesi günü eşini eşarpla boğduğunu ve cesedini Keçiborlu- Dinar yoluna attığını söyledi.

Ferhat Taşpınar'ın ifadesi doğrultusunda bölgede araştırma yapan ekipler, Keçiborlu ilçesindeki dere yatağında Ümmühan Taşpınar'ın cansız bedenini buldu. Ferhat Taşpınar, tutuklanarak Keçiborlu K2 Tipi Cezaevi'ne gönderildi. 2 çocuk annesi Ümmühan Taşpınar'ın cenazesi ise 'da toprağa verildi.

İNDİRİM UYGULANMADI

Ferhat Taşpınar'ın yargılanmasına, Isparta 1. 'nde devam edildi. Son duruşmaya Taşpınar ve avukatı ile Ümmühan Taşpınar'ın babası Yakup Şahin katıldı. Duruşmada son söz olarak "Takdir mahkemenindir" diyen Ferhat Taşpınar, 'kasten adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış mahkum edildi. Sanığın cezasında herhangi bir indirim uygulanmadı.

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