Konya’da vaka oranları düşüşe geçti! Koronavirüs hastalarının ilaçları evlerine ulaştırılıyor

"MOBİL İLAÇ DAĞITIM MERKEZİ BULAŞ RİSKİNİ AZALTTI"

Pozitif hastaların bulaş riskini azaltmak için kurulan ve hastalara ilaçlarını götüren Mobil İlaç Dağıtım Merkezi de salgınla mücadeleye büyük katkı sağladı. Konya Valisi Vahdettin Özkan, son 2 ayda salgınla mücadele için hazırladıkları eylem planı kapsamında ilk olarak, salgını önlemek için analiz birimi kurduklarını belirtti. Vali Özkan, "Eve gönderilen hastalarımızla ilgili hastanelerimizde teşhis konulduğu, testlerin sonucu netleştiği zaman, doktorlarımız ilaçları reçete haline getiriyor ve ilaç dağıtım merkezine bildiriyor. Mobil ilaç dağıtım ekibi ilaçları hastalarımıza teslim ediyor. Mobil ilaç dağıtım servisimiz, il merkezinde 12 ekip, dış ilçelerimizde her sağlık müdürlüğümüzün kendi ekibini oluşturmasıyla bu faaliyet icra ediliyor. Bununla pozitif olan insanın, tekrar tekrar hastaneye gelmesini önlemiş oluyoruz. Dolayısıyla bulaşın önlenmesi yönünde ciddi anlamda tedbir alıyoruz. Hızlı bir şekilde tedaviye başlamış oluyoruz. Daha ileri aşama zatürre gibi komplikasyonu önlemiş oluyoruz" dedi.

450 KİŞİ FİLYASYON, 385 KİŞİ İZOLASYON TAKİP EKİBİ

Pozitif hastaların temasta oldukları kişileri tespit etmesini sağlayan filyasyon ekibini 3 katına çıkartıp, 450 kişiye ulaştırdıklarını, bunun yanı sıra karantina kapsamında evde olması gereken kişilerin takibi için de sağlık çalışanları dışında öğretmen ve bölgesine göre polis veya jandarmadan oluşan 385 kişilik izolasyon takip ekibi kurduklarını belirten Vali Özkan, "385 kişilik izolasyon takip ekibimiz, evinde olması gereken hastaları sürekli takip ediyor. Aileyi ziyaret edip, ihtiyaçlarını giderme konusunda Vefa Hizmet Gruplarıyla bağlantısını sağlıyor hem de evde kalmaları yönünde telkin ediyor. Bu da bulaşın önlenmesi açısından riski bertaraf eden önemli müdahale aracı haline geldi'' diye konuştu.

"KURALLARI GEVŞETMEMELİYİZ"

Özkan, son günlerde vaka sayı artışında azalma olduğunu belirterek, ''Artış yok. Kontrol sağlandı ama bu kuralları gevşetmemiz anlamına gelmemeli. Maskeye, mesafeye, hijyene dikkat edeceğiz ki sıfırlayalım. Risk bitmiş değil, dikkatli olacağız. Dikkatimizi daha da artıracağız. Kurallara uymayı en yüksek seviyede topyekun yapacağız ki bu mücadeleyi hep beraber kazanalım'' dedi. (Halit Turan/Sabah)