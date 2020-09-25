İstanbul'da dizi oyuncusu Onur Seyit Yaran’ı vurmuştu, adliyeye sevk edildi

S.O'nun iddiasına göre başka bir arkadaşı ile arasını açtığı için tartıştıkları ve olayı bu yüzden gerçekleştirdiği öne sürüldü. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

OMZUNDAN VURULDU

Olay, Nişantaşı Ihlamur Yolu Sokak'ta önceki gün saat 18.45 sıralarında meydana geldi. TRT'de Dizi oyuncusu ve 2016 Best Model Türkiye ve Best Model Of The World yarışması birincisi Onur Seyit Yaran ve 2 arkadaşı arasında sokakta yürüdükleri sırada tartışma çıktı.