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İstanbul'da dizi oyuncusu Onur Seyit Yaran’ı vurmuştu, adliyeye sevk edildi

Şişli’de dizi oyuncusu ve birincisi ’ı vuran arkadaşı Ekiplerince gözaltına alınmıştı. Şüpheli S.O. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sabah’tan Kavak’ın haberinin detayları…

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.09.2020 Güncelleme Tarihi: 25.09.2020
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İstanbul'da dizi oyuncusu Onur Seyit Yaran’ı vurmuştu, adliyeye sevk edildi

Dizi oyuncusu , Şişli'de arkadaşının silahla saldırısına maruz kaldı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, hastaneye kaldırılan Yaran'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Ekipleri kaçan şüpheli S.O.'yu gözaltına aldı.

S.O'nun iddiasına göre başka bir arkadaşı ile arasını açtığı için tartıştıkları ve olayı bu yüzden gerçekleştirdiği öne sürüldü. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da dizi oyuncusu Onur Seyit Yaran’ı vurmuştu, adliyeye sevk edildi İSTANBUL'DA DİZİ OYUNCUSU ONUR SEYİT YARAN’I VURMUŞTU, ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

OMZUNDAN VURULDU

Olay, Nişantaşı Ihlamur Yolu Sokak'ta önceki gün saat 18.45 sıralarında meydana geldi. 'de Dizi oyuncusu ve 2016 Türkiye ve Best Model Of The World yarışması birincisi Onur Seyit Yaran ve 2 arkadaşı arasında sokakta yürüdükleri sırada tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından 3'lü arasında çıkan kavgada arkadaşı Yaran'a doğru tek el ateş etti. Silahtan çıkan kurşun dizi oyuncusunun omzuna isabet etti. Silahlı saldırgan olay yerinden kaçarken Onur Seyit Yaran düşerek yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan oyuncu ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Oyuncu Yaran'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı aktarıldı. (Yunus Emre Kavak/ Sabah)

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