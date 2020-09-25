Vali Çuhadar kapı da tanıştığı ikizler için Suriye'deki iç karışıklığın meydana geldiği günden bu yana Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milleti olarak Suriyeli muhacirler başta olmak üzere tüm mazlum ve mağdurlara gönül kapılarını açtıklarını Türkiye'nin sahiplenme olgusunu ve gerçeğini asla görmezlikten gelinmeyeceğini, dünya zalimlerine ve kandan beslenen sözüm ona demokrasi tüccarlarına prim verilmediğinin dünya barışının hamisi Türkiye Cumhuriyeti olduğunun en güzel örneği SURİYE ve TÜRKİYE adlı ikiz çocuklarımızdır'' dedi.