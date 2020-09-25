2 numarada sır ölüm! Birlikte yaşadığı polis memurunun evinde ölü bulundu

İstanbul Ataşehir'deki bir güzellik merkezinde çalışan Yağmur Eker (42), 16 Eylül'de 8 aydır birliktelik yaşadığı polis memuru Bekir Özdemir'in (27) Ümraniye'deki evinde ölü bulundu. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nün Üsküdar yerleşkesinde görevli Özdemir, soruşturma kapsamında verdiği 3 ayrı ifadede Eker ile 7-8 ay önce Instagram üzerinden tanıştıklarını söyledi. Özdemir, Eker'in son 6 aydır, haftada 2-3 kez evine geldiğini, birlikte yaşadıklarını, "Karı-koca hayatı yaşıyorduk" sözleri ile ifade etti. Hürriyet'in haberine göre, Özdemir silah sesini duymadığını da öne sürdü. Özdemir, Eker'in öldüğü sabaha ilişkin "Saat 08.00'de nöbetten çıktım. 08.30 gibi eve vardım. Kapıyı Yağmur açtı. Kısa bir selamlaşmadan sonra ben uyumak için odama geçtim. Yatmadan önce, Yağmur'a beni 10.30'da uyandırmasını söyledim. O gün Yağmur'a otomobil bakmaya gidecektik.

'ÖNCE SİLAHI GÖRDÜM'

Ancak saat 10.15 gibi kendiliğimden uyandım. Koridorda ayakkabıları görünce Yağmur'un işe gitmediğini anladım. Bana 09.00'da işe gideceğini söylemişti. Bunun üzerine banyoya yöneldim. Kapı kilitli değildi ama zor açılıyordu. Kapıyı itekleyerek açtım. İlk önce yerde tabancamı gördüm. Yağmur'u ilk başta fark edemedim. Sonrasında kapının arkasında olduğunu, ondan dolayı açamadığımı anladım. O anki heyecanla, namlusu lavaboya dönük olan tabancamı yerden aldım. Tabanca aniden ateş aldı. Lavaboya doğru bir kurşun gitti. Ben de güvenliği almak için şarjörü çıkardım namluyu boşalttım" dedi.

ÇELİŞKİLİ İFADE

Özdemir, Eker'i cansız gördüğü ana ilişkin ise "Sonrasında kapının arkasında yere kapaklanmış vaziyette kafası sağ tarafa yatık kanlar içerisindeydi. O sırada Yağmur'un yaşayıp yaşamadığını kontrol ettim. Dolayısıyla elim kan oldu. O anki şokla elimi kafama ve vücuduma dokundurmuşum. Hatta sinirden kendi kendimi tırnaklarımla batın bölgemi çizmişim. Sonrasında telefona yöneldim. Ancak telefonun kan olabileceğini düşünerek elimi mutfakta yıkayıp bezle kuruladım" şekline ifade verdi. Özdemir, savcılık ifadesinde Eker'i yere kapaklanmış halde gördüğünü söylerken, Emniyet ve hâkimlik sorgusunda ise Eker'in bedenini kapının hemen arkasında yere oturmuş vaziyette gördüğünü ifade etti.

Özdemir ifadesinin devamında, Eker'in yaşamını yitirdiğini anladıktan sonra ilk olarak mesai arkadaşlarını, daha sonra 155'i aradığını kaydetti. Savcılık talimatı ile gözaltına alınan Bekir Özdemir, 18 Eylül'de İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hâkimliği kararı ile tutuklandı.

'BİRBİRLERİNDEN HABERLERİ YOKTU'

Kasten öldürme şüphesi ile tutuklanan Bekir Özdemir ifadesinde, Şanlıurfa'da öğretmenlik yapan A.Ç. ile nişanlı olduğunu anlattı, "Ne Yağmur nişanlımı biliyordu, ne de nişanlım Yağmur'u" dedi. Özdemir ayrıca, Eker'in kendisine borsada oynadığını, 9 milyon lirasının olduğunu söylediğini de kaydetti. Bankadan 20 bin lira çekerek Eker'e verdiğini anlatan Özdemir, "Yağmur 'Arkadaşlarının da paralarını değerlendirip arttırabiliriz' dedi. Ö.C. 7 bin, S.D.E. 5 bin, F.Y. 10 bin TL verdi. Ancak paraları iade etmedi" diye konuştu.