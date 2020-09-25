İkizlerinden birini SMA'dan kaybeden acılı aile: Ne olur Eylül yaşasın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan müjdeli haber geldi. SMA hastalarında hayati öneme sahip ilaca ulaşmakta zorluk çeken SMA'lı çocukların aileleri derin bir nefes aldı. Kaslarda güçsüzlük, yutma ve solunum problemleriyle başlayan ve ölüme kadar giden Spinal Muskuler Atrofi'nin (SMA) tedavisinde olmazsa olmaz rolü olan 'spinraza' devlet tarafından ödenmeye başlandı. 4 ayda bir olacak şekilde 4 doz yüklenen ilacın fiyatı 2.5 milyon lirayı buluyor. Eylül bebek, bu tedaviyle hayata tutundu. Ama bu da yeterli olmadı. Çünkü Eylül bebeğin SMA tedavisinde etkili olan bir ilaca daha ihtiyacı var.