Hastaneyi karıştıran kadın adliyede de rahat durmadı! Savcıya küfretti
Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde maske takmadığı için kendisine ceza yazan polislerin odasına saldıran, etrafa küfürler yağdıran kadın bu kez yeni bir skandala imza attı. Gözaltı işlemleri ardından İstanbul Anadolu Adliyesi’ne sevk edilen kadın adliye koridorlarında ve soruşturmaya bakan savcıya sinkaflı küfürler yağdırdı. Savcılıktaki işlemleri de tamamlanan şüpheli gönderildiği hakimlikçe tutuklandı.
Dün (24 Eylül Perşembe) Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen bir kadın maske takmadığı için uyarılınca adeta terör estirmişti. Polis memurlarının ve görevlilerin uyarısı ardından hastanede bulunan polis odasına dalan kadın, odadan aldığı cop ile polis odasının camlarını kırıp içeride polis memurlarını ve görevlileri yaralamıştı.
GÖRÜNTÜLERİ YALANLADI
Olay sonrası etkisiz hale getirilen kadın gözaltına alınmıştı. Emniyette ifade veren şüphelinin ağır hakaret içerikli bir savunma yapması dikkat çekmişti. Şüpheli ifadesinde, hem polis memurlarına hem de görevlilere kendisinin maske takmasından dolayı sitem ettiğini söyleyerek polis camını kırmadığını ileri sürmüştü.
ADLİYEYİ KARIŞTIRDI
Güvenlik kameralarına da yansıyan olayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Şüpheli kadının emniyetteki işlemleri ardından sevk edildiği adliye koridorlarını da birbirine kattığı öğrenildi.
SAVICIYA KÜFRETTİ
İstanbul Anadolu Adliyesi'nde olay çıkaran kadının sinkaflı sözlerle bağırdığı ve çevresindekilere saldırdığı öğrenildi. Şüphelinin soruşturmaya bakan Müracaat Savcısı Başak Eryılmaz'a da sinkaflı küfürler ettiği belirlendi.
Şüphelinin adliyedeki işlemleri ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiği, buradaki sorgusu ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sema ALİM DALGIÇ - SABAH