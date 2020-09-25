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Bakırköy’deki trafik kazasında acı detay!

Bakırköy'de bir otomobil bakım servisinde çalışan , bakımını yaptığı araçla çıktığı test sürüşünde hayatını kaybetti. Aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden Ünver, önce refüje çıktı daha sonra reklam panosuna çarparak durabildi. Hurdaya dönen aracın içinde sıkışan genç feci şekilde hayatını kaybetti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.09.2020 Güncelleme Tarihi: 25.09.2020
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Bakırköy’deki trafik kazasında acı detay!

Bakırköy'de bir otomobil bakım servisinde çalışan , bakımını yaptığı araçla çıktığı test sürüşünde hayatını kaybetti.

Aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden Ünver, önce refüje çıktı daha sonra reklam panosuna çarparak durabildi.

Hurdaya dönen aracın içinde sıkışan genç feci şekilde hayatını kaybetti.

saat 13.00 sıralarında, Bakırköy Caddesi, Atatürk Havalimanı istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, bir otomobil bakım servisinde çalışan 25 yaşındaki Tamer Ünver, bakımını yaptığı 34 TA 8881 plakalı aracın bakımını yaptıktan sonra test sürüşüne çıktı. Ünver, Atatürk Havalimanı Caddesi'ne geldiği sırada kullandığı aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek önce, orta refüje çıktı daha sonra da refüjde bulunan reklam panosunun direğine çarparak durabildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede , itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hurdaya dönmüş aracın içinde sıkışan Ünver'i yaklaşık 20 dakika süren çalışmanın ardından çıkartarak sağlık ekipleri teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan tüm müdahaleye rağmen Ünver hayatını kaybetti.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ünver'in cansız bedeni Kurumu'na kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Barış SÖZAL - SABAH

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