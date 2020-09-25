İstanbul’da yakalanan dilencilerin pişkin cevapları şaşkına çevirdi

MASKE TAKMAYAN DİLENCİDEN İLGİNÇ KORONA CEVABI

Zabıta ekiplerinin suçüstü yakaladığı dilenciler, suçüstü yakalanmalarına rağmen dilenmediklerini savundu. Muhabirin, 'niye maske takmıyorsun' diye sorması üzerine, dilenci, 'Korona yok, bende korona gelmedi' dedi, daha sonra ise niye çalışmıyorsun sorusuna ise, 'Korona çıktı iş yok' diye pişkince cevap vermesi yok artık dedirtti.

HAMİLE HALİYLE ÇÖPTEN EKMEK TOPLAYARAK DİLENDİ

Karaköy'de çöpten ekmek topluyormuş gibi yaparak duygu sömürüsüyle insanları kandıran dilencilerden bir tanesinin hamile olması dikkat çekti. Hamile dilenci yüzünü saklamaya çalışırken, yanındaki ise akraba olduklarını inkar etti.