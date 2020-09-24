Diyarbakır’da terör örgütünün finans kaynağına ağır darbe

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, bölücü terör örgütü (BTÖ) ile yasadışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla devam eden Yıldırım-7 operasyonu kapsamında; Lice ilçesi Yolçatı ve Eğil ilçesi Kazanlı Mahallesi kırsalında icrasına başlanılan Narko-Terörizmle mücadele operasyonu başarıyla tamamlandığını açıkladı.