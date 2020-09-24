İpsala Sınır Kapısı'ndaki rüşvet çarkının detayları ortaya çıktı

RÜŞVETİ İTİRAF ETTİLER

Hürriyet'in haberine göre; Gümrük kapısında kurulan rüşvet çarkının nasıl işlediğini ise bazı memurlar sorguda itiraf etti. Tutuklu sanık Nedim Yalın ifadesinde şunları söyledi: "Mısırlıoğlu, Çoban aracılığıyla belli miktarda para toplamamız için bizi sıkıştırıyordu. Biz de TIR'lardan belli miktarda para topluyorduk. Bu paraları Ahmet Çoban'a veriyorduk. Ayrıca, Emrah Korkmaz ve Oytun Esin isimli gümrük memurları ve gümrük muhafazadaki kısım amirleri de Mısırlıoğlu'na para topluyordu. Onlar da 15 günde bir 500 Euro'yu Mısırlıoğlu'na teslim ediyordu." Bir diğer tutuklu Gümrük Memuru Emre Güngör de ifadesinde "Mısırlıoğlu'nun 15 gün aralıklarla vardiya başı 600 Euro para talebi oldu" dedi.