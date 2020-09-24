HES kodu oluştur: SMS ve e-Devlet giriş ile HES kodu nasıl alınır? Sağlık Bakanlığı HES kodu nedir?

HES kodu nasıl alınır? sorusu son zamanlarda en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını ile birlikte Sağlık Bakanlığı'nın uygulamaya aldğı HES kodu ile ilgili merak edilenleri ele aldık. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Valilik, kaymakamlıklar ile nüfus ve vatandaşlık müdürlüğü gibi bazı kamu kurumlarına girişte HES kodu ile randevu alınması uygulaması zorunlu hale getirildi. HES kodu olmayan vatandaşlar içeri alınmıyor. Peki, SMS ve e-Devlet giriş ile HES kodu nasıl alınır? Sağlık Bakanlığı HES kodu nedir? İşte ayrıntılar...

HES KODU NEDİR?

HES (Hayat Eve Sığar) kodu, kontrollü sosyal hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. Paylaştığınız HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabilecektir.

Ürettiğiniz HES kodlarının tüm yönetimi sizdedir. HES kodlarınızı istediğiniz süre kadar paylaşabilir ya da silebilirsiniz.