HES kodu oluştur: SMS ve e-Devlet giriş ile HES kodu nasıl alınır? Sağlık Bakanlığı HES kodu nedir?
HES kodu nedir, nasıl alınır? Yeni tip koronavirüs salgını sonrası hayatımıza giren HES kodu uygulaması ile ilgili araştırmalar sürüyor. Seyehatten bazı kamu kurumlarına kadar bir çok yerde kullanılan HES kodu ile ilgili merak edilenleri ahaber.com.tr'den görüntüleyebilirsiniz. Peki, SMS ve e-Devlet giriş ile HES kodu nasıl alınır? Sağlık Bakanlığı HES kodu nedir? İşte HES kodu oluşturma ile ilgili merak edilenler...
HES kodu nasıl alınır? sorusu son zamanlarda en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını ile birlikte Sağlık Bakanlığı'nın uygulamaya aldğı HES kodu ile ilgili merak edilenleri ele aldık. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Valilik, kaymakamlıklar ile nüfus ve vatandaşlık müdürlüğü gibi bazı kamu kurumlarına girişte HES kodu ile randevu alınması uygulaması zorunlu hale getirildi. HES kodu olmayan vatandaşlar içeri alınmıyor. Peki, SMS ve e-Devlet giriş ile HES kodu nasıl alınır? Sağlık Bakanlığı HES kodu nedir? İşte ayrıntılar...
HES KODU NEDİR?
HES (Hayat Eve Sığar) kodu, kontrollü sosyal hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. Paylaştığınız HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabilecektir.
Ürettiğiniz HES kodlarının tüm yönetimi sizdedir. HES kodlarınızı istediğiniz süre kadar paylaşabilir ya da silebilirsiniz.
HES KODU NASIL ALINIR?
HES kodu e-Devlet ya da SMS yoluyla alınabiliyor.
SMS ile HES kodu nasıl alınır?
2023 kısa numarasına göndereceğiniz SMS ile;
HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023'e SMS göndererek,
Mavi Kartlı veya TC kimlik numarası 97, 98, 99 ile başlayan kişiler; HES yazıp aralarına boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. kimlik numarası, doğum yılı ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023'e SMS göndererek,
T.C. Kimlik veya Yabancı Kimlik (99,98,97 ile başlayan) Numarası bulunmayan kişiler için Pasaport bilgileri ile; HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla, Uyruk, Pasaport Seri Numarası, Doğum yılı, Soyadı yazarak 2023'e SMS göndererek alabilirsiniz.
e-Devlet ile HES kodu nasıl alınır?
e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra "Sağlık Bakanlığı Hes Kodu Üretme ve Listeleme" sayfasını açarak HES kodu alabilirsiniz.
e-Devlet üzerinden HES Koduna ait işlemler; üretme, silme, sorgulama ve detaylarını görüntüleme işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.
18 yaş altı çocuklarınız için HES kodunu e-Devlet üzerinden oluşturabilirsiniz.
HES KODU NASIL KULLANILIR?
Oluşturulan HES kodu ilgili firma, kurum ya da kişiye iletilir ve kişinin hastalık riski taşıyıp taşımadığı bu kod ile sorgulanabilir.
Ürettiğiniz HES kodlarını kurum ya da kişilerle doğrudan veya mobil uygulama üzerinden paylaşabilirsiniz. Kurum ya da kişiler paylaştığınız HES kodlarını sorgulayarak Covid-19 açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı sorgulayabilirler. Aynı şekilde sizinle paylaşılan HES kodlarını uygulama üzerinden sorgulayıp kişilerin risk durumlarını görebilirsiniz.
HES KODU GÜVENLİ Mİ?
Ürettiğiniz HES kodlarının tüm yönetimi sizdedir. HES kodlarınızı istediğiniz süre kadar paylaşabilir ya da silebilirsiniz.
HES kodları size özel üretilmiş tekil kodlardır. HES kodunun kontrolü ve yönetimi tamamen sizin elinizdedir. TC Kimlik Numarası gibi değişmeyen bir numara yerine kimse tarafından bilinmeyen, her paylaşımınıza özel farklı kodlar oluşturabilir ve silebilirsiniz. HES kodlarınıza süre sınırları koyabilir, böylece unutsanız bile paylaşımları kontrol altına alabilirsiniz. Ayrıca HES kodu sayesinde kimlik numarası gibi kişisel bir veriyi başkasıyla paylaşmak zorunda kalmayacaksınız.