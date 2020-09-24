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Kimliğini isteyen polisleri tehdit etmişti! Adliyeye sevk edildi...

Son dakika haberi... Tuzla’da maske takmadığı gerekçesiyle kendisinin kimliğini isteyen polis memurlarına mukavemet eden ve polise “sen zor kullan, o zaman görüşürüz” diyen şahıs adliyeye sevk edildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.09.2020 Güncelleme Tarihi: 24.09.2020
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Kimliğini isteyen polisleri tehdit etmişti! Adliyeye sevk edildi...

Tuzla'da geçtiğimiz günlerde Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan maske denetiminde, vatandaşların maske kullanımları kontrol edildi. Maske takmadığı belirlenen bir vatandaş, kendisinden kimliğini isteyen polis memurlarına kimliğini vermemek için direndi.

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Şahsın, kendisinin kimliğini isteyen polisleri "sen zor kullan, o zaman görüşürüz" diyerek tehdit etti. Daha sonra polisler tarafından gözaltına alınan şahsın, telefonda konuştuğu kişiye, "bana teşkilatın numarasını verin, eniştemin numarasını gönderin" demesi ise dikkat çekti.

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Adının Cihan A. olduğu öğrenilen şahıs, Tuzla'daki Orhanlı Polis Merkezindeki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi. Cihan A., polis aracına bindirildikten sonra kendisine yöneltilen "teşkilat kim" sorusuna, "görüşeceğiz" diye yanıt verdi.

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