Konya'da öğretmen çiftin 1,5 yaşındaki çocukları balkondan düşerek hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı farklı okullarda sınıf öğretmeni olarak çalışan Mustafa ve Deniz Bayram çifti canlı ders verebilmek için bir buçuk yaşındaki çocukları Kumsal Bayram'ı üst katlarında oturan komşularına bıraktı.