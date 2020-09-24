Hatay’da müzikhole silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberine göre... Defne ilçesinde motosikletli iki kişi tarafından bir müzikhole düzenlenen silahlı saldırıda İpek Harbelioğlu (23) öldü, iki kişi de yaralandı.
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Olay, gece saatlerinde Çevre Yolu Caddesi'ndeki bir müzikholde meydana geldi. Motosikletle gelen iki kişi, eğlence merkezinin girişine doğru silahla ateş açtı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Saldırıda 3 kişi, yaralandı. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HAYATA VEDA ETTİ
Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan İpek Harbelioğlu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
PEŞLERİNE DÜŞÜLDÜ
Jandarma, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.