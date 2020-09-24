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Hatay’da müzikhole silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haberine göre... ilçesinde motosikletli iki kişi tarafından bir müzikhole düzenlenen silahlı saldırıda  (23) öldü, iki kişi de yaralandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.09.2020 Güncelleme Tarihi: 24.09.2020
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Hatay’da müzikhole silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Olay, gece saatlerinde Çevre Yolu Caddesi'ndeki bir müzikholde meydana geldi. Motosikletle gelen iki kişi, eğlence merkezinin girişine doğru silahla ateş açtı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Saldırıda 3 kişi, yaralandı. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATA VEDA ETTİ

Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan İpek Harbelioğlu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

PEŞLERİNE DÜŞÜLDÜ

Jandarma, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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