Trabzonlu fırıncı çay içmek için mola verdiği Aydın'da 2 fırın açtı

'BİR EKMEK 2 SAATTE SATIŞA HAZIR HALE GELİYOR'

Ürettikleri ekmeği her fırıncının yapamayacağını belirten Osman Ergül, "12 yıl önce Aydın'a geldim. Trabzon'da zaten fırıncılık yapıyoruz. Yaptığımız ekmek tamamen ekşi mayadan oluyor. Katkısız bir ekmektir. Bu yörede bu ekmekten yapan yok. Türkiye'de bu ekmeği yapan zaten 15 kişiyi geçmez. Çok eski bir sanattır. Katkısız boş olarak bile yenilebilir.