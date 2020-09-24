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Son dakika: 5 ton ele geçirildi! Piyasa değeri 300 bin lira...

Son dakika haberi... 'nin Enez ilçesinde toplanması ve satışı yasak olan 5 ton kum midyesi ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 300 bin lira olan 5 ton kum midyesi, denize bırakılmak üzere İlçe ve ekiplerine teslim edildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.09.2020
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Son dakika: 5 ton ele geçirildi! Piyasa değeri 300 bin lira...

Alınan bilgiye göre, ilçede yapılan ortak denetimlerde güvenlik güçleri, kaçak yollarla yurt dışına götürülmek üzere hazırlanan 5 ton midyeye el koydu.

Piyasa değeri yaklaşık 300 bin lira olan 5 ton kum midyesi, denize bırakılmak üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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