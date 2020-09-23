23 Eylül 2020, Çarşamba
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Zift yüklü tanker devrildi! Bolu Dağı ulaşıma kapandı

'nın D-100 kara yolu geçişinde zift yüklü tanker otomobile çarparak devrildi. Kazada 3 kişi yaralanırken, Dağı ulaşıma kapandı. , saat 09.00 sıralarında, Bolu Dağı D-100 kara yolu geçişi Bakacak mevkisinde meydana geldi. yönüne giden 72 AAG 546 plakalı zift yüklü tanker, aynı istikamette ilerleyen 14 NA 604 plakalı otomobile çarptıktan sonra devrildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.09.2020 Güncelleme Tarihi: 23.09.2020
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Zift yüklü tanker devrildi! Bolu Dağı ulaşıma kapandı

Kazada, tanker sürücüsü ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Tankerde bulunan zift yola akarken, Bolu Dağı'nın Ankara ve İstanbul yönleri ulaşıma kapatıldı. Tankerin yoldan kaldırılması ve yolun temizlenmesi için çalışma başlatıldı.

Ankara ve İstanbul yönüne giden araçlar TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişine yönlendirildi. D-100 kara yolundaki araçlar ise yolun açılmasını beklemeye başladı.

Zift yüklü tanker devrildi! Bolu Dağı ulaşıma kapandı ZİFT YÜKLÜ TANKER DEVRİLDİ! BOLU DAĞI ULAŞIMA KAPANDI

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