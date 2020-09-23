Adana şoke eden olay! Borçlusunun çocuklarını kaçırıp pencere demirine bağladı

"BİZİ ZORLA TUTUYORDU"

Songül Ş. ise Ali B.'nin kendilerini devamlı tehdit ettiği için çok korktuğunu belirterek, "'Ben senin akrabanım. Neden böyle yapıyorsun?' dedim. 'Ben faize para vermiyorum' dedi. Böyle demesine rağmen parayı hep yükseltti. Kaçmamızdan korkuyordu. Bize 'Hadi kaçtınız, sizi bulamadım, ne olacak?' deyip gece 4'e kadar evde kontrol altında tutuyordu" diye konuştu.