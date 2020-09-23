Van'da, silahlı yaralama olayının faili yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet-Gasp Büro Amirliği ekipleri, merkez İpekyolu ilçesi Bostaniçi Mahallesi'nde ateşli silahla yaralama olayının faili olan N.T.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, N.T.'yi İpekyolu ilçesi Seyit Fehim Arvasi Mahallesi Doğu Caddesi'nde yürürken yakaladı.

Gözaltına alınan N.T. hakkında ayrıca "2 ayrı uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama', 'Konutta gece saatlerinde silahla yağma', 'Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma, taşıma veya bulundurma', 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçlarından toplam 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunduğu belirtildi.