Çay içerken neye uğradığını şaşırdı! Dehşet anı güvenlik kamerasında

Bu sırada içeri giren, akli dengesinin yerinde olmayan ve kimliği öğrenilemeyen bir şahıs, elindeki bıçakla masada çay içen Volkan M.'yi çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Volkan M., olay yerine çağrılan ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.