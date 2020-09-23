Son dakika: Kütahya Tavşanlı'da işçi servis aracı yoldan çıktı!

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalelerinin ardından 112 Acil Servis ambulansı ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine götürdü.

Jandarmanın kaza yerindeki incelemesinin ardından otobüs çekici yardımıyla şarampolden çıkarıldı.