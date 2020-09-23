23 Eylül 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Temizlik işçisi bulduğu para dolu poşeti polise teslim etti

Temizlik işçisi bulduğu para dolu poşeti polise teslim etti

İzmit'te temizlik işçisi , bir ağacın altında bulduğu bir poşet dolusu parayı polise teslim etti. alınan temizlik işçisi Numan Aktan, işlemlerin tamamlanmasının ardından görevine geri döndü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.09.2020 Güncelleme Tarihi: 23.09.2020
ABONE OL
Temizlik işçisi bulduğu para dolu poşeti polise teslim etti

İzmit Ömer Türkçakal Bulvarı üzerindeki sahil şeridinde çalışan temizlik işçisi , görevini yaptığı sırada bir ağacın dibindeki poşeti fark etti. Poşetin içerisinin para dolu olduğunu gören temizlik işçisi, durumu önce amirine daha sonra da polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekibi, para dolu poşetle birlikte işçi Numan Aktan'ı Saraybahçe Polis Merkezi'ne getirdi.

para dolu poşeti teslim alan ekipler, paranın sayılmasının ardından tutanak hazırlayarak sahibini aramak için çalışmalara başladı. alınan temizlik işçisi Numan Aktan, işlemlerin tamamlanmasının ardından görevine geri döndü.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA