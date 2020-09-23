Temizlik işçisi bulduğu para dolu poşeti polise teslim etti

İzmit Ömer Türkçakal Bulvarı üzerindeki sahil şeridinde çalışan temizlik işçisi Numan Aktan, görevini yaptığı sırada bir ağacın dibindeki poşeti fark etti. Poşetin içerisinin para dolu olduğunu gören temizlik işçisi, durumu önce amirine daha sonra da polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekibi, para dolu poşetle birlikte işçi Numan Aktan'ı Saraybahçe Polis Merkezi'ne getirdi.