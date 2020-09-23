ABD'li aileyi Dolmabahçe Sarayı gezisinde gasp etmeye çalıştılar! 3 şüpheli gözaltında

REHBER VE MİNİBÜS ŞOFÖRÜ GÖZALTI

Şüphelilerin misafirlerini gasp etmeye çalıştığını gören turist rehberi İlariya Acar ve özel minibüs şoförü olaya müdahale etti. Şüphelilerle rehber ve minibüs şoförü arasında çıkan arbedeye turist aile de dahil oldu. O arbede sırasında şüphelilerden biri telefonu yere düşürdü. Başarılı olamayacaklarını anlayan şüpheliler, rehber ve minibüs şoförünün elinden kurtularak yere düşen telefonlarını da geride bırakıp az ileride kendilerini bekleyen otomobile binip kayıplara karıştı. Yaşadıkları paniği atlatan, turist rehberi polisi arayarak yardım istedi.