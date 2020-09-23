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Rize’de kumar baskınında yakalananlar iskambil kağıtlarını yakmaya çalıştı

Fındıklı ilçesinde bir eve düzenlenen kumar baskını sırasında karşılarında jandarma ekiplerini gören kişiler, iskambil kağıtlarını yakmaya çalıştı. Ekipler, 9 kişiye para cezası uyguladı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.09.2020
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Rize’de kumar baskınında yakalananlar iskambil kağıtlarını yakmaya çalıştı

Rize İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fındıklı ilçesi Gürsu köyünde Ş.Y.'nin evinde kumar oynandığı yönünde ihbar aldı. Jandarma, belirlenen adrese baskın düzenledi.

KAĞITLARI YAKMAYA ÇALIŞTILAR

Ekiplerin geldiğini fark edenler, kumar oynadıkları iskambil kağıtlarını yakmaya çalıştı.

CEZA KESİLDİ

Evdeki 9 kişiye kumar oynamak ve sosyal mesafeyi ihlalden toplam 37 bin 350 TL idari para cezası uygulandı. Evde yapılan aramalarda ise 1 adet tabanca ele geçirildi.

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