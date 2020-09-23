CHP'li Belediye Başkanı Fethiye'de tatilcinin aracını tekmeledi! İşte o barbarlığın görüntüleri

OTOMOBİLENE ZARAR VERDİ

Edinilen bilgiye göre ilçeye tatile gelen Çağlar Özbakır otomobiliyle trafikte ilerlerken arkasından gelen aracın sürücüsüyle tartışmaya başlamıştı. Bir süre sonra otomobilini kenara çeken Özbakır ile diğer aracı kullanan sürücü ile araçtaki diğer kişi arasında yaşanan tartışma büyüdü. İddiaya göre, Özbakır'a hakaret eden bu iki kişi otomobiline de zarar vermişti.

Özbakır'a hakaret eden bu iki kişi otomobiline de zarar vermişti. Polis merkezine giderek şikayetçi olan Özbakır, gazetecilere, trafikte tartıştığı kişiye yol verirken yanında duran araçtaki diğer kişinin kendisinin belediye başkanı olduğunu söylediğini kaydetmişti.