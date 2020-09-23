Erzurum’da bacanağı ve baldızını öldüren sanıktan şok sözler: Mermi attığım adam sağ kalmaz

Olay günü iftar yemeğinden sonra kızım Şevval geldi ve 'Babam aradı çok sevinçli sen de güzel konuş, barışın' dedi. Telefonda bana 'Senin için kötü, benim için güzel bir haber, sana bir sürprizim var. Yarın ailene şivan ateşi bırakacağım. Sana öyle bir acı vereceğim ki ölümden beter olacaksın' dedi. Ben de 'Başkasıyla ne işin var, gel beni öldür' dedim. Bu sırada sanık tabancayla doldur boşalt yapıyor ve tabancanın sesini bana dinletiyordu. Ben sanığın ciddi olduğunu anlayınca yalvarmaya başladım. Tüm bunları söylerken düğün neşesi gibi neşeli bir ses tonuyla konuşuyordu. Telefonu kapattıktan sonra kardeşim ile karakola gittik. Karakolda bulunduğum sırada sanık aradı. Ben telefonu açıp sesini hoparlöre verdim. Bana 'çayı demle geliyorum' dedi. Daha sonra telefondan bir şeyler dinletmeye başladı. Birden art arda silah sesleri geldi. Bu sırada kardeşim Hülya'nın çığlıklarını duydum. 3 el ateş sesi geldikten sonra Hülya 'Katil, biz sana ne yaptık?' diye bağırdı.