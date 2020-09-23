Evlilik yüzüklerini satıp sermaye yaptıkları iş yerinde şimdi 11 kişi çalışıyor

Bu seviyelere bu şekilde geldik. Allah'a şükürler olsun. Şu anda da 11 kişi ile çalışıyoruz. Başta Ankara, İstanbul olmak üzere il merkezi ve ilçelerimize başta erişte çeşitleri olmak üzere Tokat'ın yöresel hamur ürünlerini, yufkamızı, kadayıfımızı servis ediyoruz. Ürünleri yetiştirmekte zorlanıyoruz. Çıraklığını yapmadığın işin ustalığını yapmayacaksın. Bize ustamızın ilk öğrettiği dürüstlüktür. Çalmayacaksın, çırpmayacaksın. Herkesin hakkını vererek yapacaksın" dedi.