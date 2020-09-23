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İstanbul’da öğretmenin planı başını yaktı! Kaşar ve salatalık ‘cinsel taciz’ sayıldı

Şişli’de öğretmenlik yapan Ç. öğrencileriyle birlikte aralarında problem olan Esra Ş. isimli öğretmene içinde salatalık ve kaşar olan bir kargo gönderdi. Yaşanan olay sonrasında olay sonrasında Tuğba Ç. hakkında "' suçundan iddianame düzenlendi. ’tan ’ın haberinin detayları…

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.09.2020 Güncelleme Tarihi: 23.09.2020
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İstanbul’da öğretmenin planı başını yaktı! Kaşar ve salatalık ‘cinsel taciz’ sayıldı

İstanbul Şişli'de husumetli olduğu Esra Ş. adlı (28) öğretmene, iki öğrencisi ile birlikte içinde "kaşar ve salatalık" olan kutuyu kargolayan öğretmen Tuğba Ç. (31) hakkında "cinsel taciz' suçundan iddianame düzenlendi.

İNTİKAM ALMAK İSTEDİ

Tuğba Ç.'nin, kendisine kötü davranılması nedeniyle bir süredir travma yaşadığı iddia edilirken, eylemi de genç meslektaşından intikam almak için öğrencilerini de kullanarak hazırladığı iddia edildi.

"CİNSEL TACİZ" SAYILDI

7 Mayıs'ta gelen kargo ile şaşkına dönen Esra Ş. ise soluğu adliyede aldı. Savcılık, genç öğretmen Esra Ş.'yi taciz eden meslektaşı ve öğrencileri hakkında 'cinsel taciz' suçu kapsamında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. (Dilek Yaman/Sabah)

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